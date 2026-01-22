Süleyman Oso: BCF'nin yardımları halkın moralini yükseltti

3 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, "Başkan Barzani'nin uluslararası toplumla olan çabaları olumlu sonuçlar verecektir." dedi.

ENKS Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, 22 Ocak 2026 Perşembe günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 18 Ocak Anlaşması'nın Başkan Barzani'nin çabalarının sonucu olduğunu ve olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Oso, Halep'teki savaş nedeniyle birçok insanın yerinden edildiğini, ancak Kürt partilerinin ve dünyadaki tüm Kürtlerin tutumunun Kürt halkının birliğini gösterdiğini belirtti.

Suriyeli Arap aşiretlerine nefret söyleminden kaçınmaları çağrısında bulunan Oso, ayrıca Kürtlerin barış istediğini ve bölgede savaş ve çatışma istemediğini vurguladı.