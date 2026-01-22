BM Panama Özel Temsilcisi: Suriye'deki Kürtler kendi geleceklerini belirlemeli

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Panama Özel Temsilcisi Eloy Alfaro de Alba, Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerini belirlemesi gerektiğini söyledi.

BM Panama Özel Temsilcisi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eloy Alfaro de Alba, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini söyledi.

Panama Özel Temsilcisi, geçiş dönemde, özellikle Halep ve çevresinde onlarca Kürt vatandaşın öldürüldüğünü ve sivil altyapının zarar gördüğünü, Suriye halkının ve topraklarının parçalandığını belirtti.

Eloy Alfaro de Alba, "Anlaşmalara saygı duyulmalı, uluslararası hukuka uygun olarak uygulanmalı ve vatandaşlar artık yerlerinden edilmemelidir. Kürtler, diğer Suriye halkları gibi kendi geleceklerini belirlemelidir." dedi.