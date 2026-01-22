Başkan Barzani: Hiçbir taraf Kürdistan Bölgesi'ne saldırıda bulunamaz

34 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, "Kürdistan'ın Peşmerge güçleri var, hiçbir taraf Kürdistan Bölgesi'ne saldırıda bulunamaz." dedi.

Mesud Barzani, 22 Ocak 2026 Perşembe günü İtalya'daki Irak Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Başkan Barzani, Kürdistan ve Avrupa'da Rojava'ya detsek amacıyla düzenlenen gösterilere ilişkin olarak, "Kürt halkının her yerde birbirini desteklemesi büyük bir mutluluk. Bu en güzel şey." ifadelerini kullandı.

"Sorunlarla, savaşla ve kaosla dolu bir bölgede yaşıyoruz." diyen Mesud Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Kürdistan'ın Peşmerge güçleri var. Hiçbir taraf Kürdistan Bölgesi'ne saldırıda bulunamaz."