Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı

1 saat önce

Dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında çıkan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Gama Vadisi'nde kamp yapan 580 dağ yürüyüşçüsü ile onlara eşlik eden yaklaşık 300'den fazla yerel rehber ve destek ekibi, güvenli bölgelere ulaştı.

Everest'in doğusunda etkili olan kar fırtınasının Tibet-Çinghay Platosu'nda yolları kapanması nedeniyle bölgede gezi gruplarıyla dağ yürüyüşü yapan 1000'den fazla kişi mahsur kalmıştı.

Daha önce, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki 350 kişiyi tahliye ettiği, mahsur kalan diğer grupların da güvenli bölgelere ulaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Öte yandan, dün, platonun güneydoğu ucunda yer alan Çinghay eyaletine bağlı Haybey Tibet Özerk İli'nde de Laohugou bölgesinde mahsur kalan 137 dağ yürüyüşçüsü kurtarılmıştı. Burada fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçü, beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dağın batı yüzüne bakan Nepal tarafında ise Everest Zirvesi'ne tırmanan dağcı ekiplerinin, hava tahmin uyarılarının zamanında yapılmasıyla, dağın üzerindeki ileri kamplardan 5 bin 300 metredeki ana kampa dönmüştü.