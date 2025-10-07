Başbakan Barzani, yeni inşa edilen devlet okullarının açılışını yaptı

19 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de yeni inşa edilen 29 devlet okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de inşa edilen yeni 29 devlet okulunun açılışını saat 9.45 sularında gerçekleştirdi.

Okulun açılışının ardından Başbakan, 17 sınıf ile 4 laboratuvar ve öğrencilerin ders saatleri dışında zaman geçireceği alanları içeren okul binasını inceledi.

İnşa edilen söz konusu okul binalarından 4’ü anaokulu 25’i ilk ve ortaokul öğrencilerine tahsis edilmiş durumda.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı verilerine göre Kürdistan Bölgesi'nde 6 bin 844 devlet okulu, 594 özel okul bulunuyor. Bunlardan 28'i yeni inşa edildi, 30 okul binasının inşaatı ise devam ediyor.