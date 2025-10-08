Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

17 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) verdiği sözü tutup Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirtirken, “Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarıdır.” dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, “Türkiye, sahadaki tüm gelişmeleri yakından izliyor. Sabırlı, sağduyulu, vakur tavrımız, bir acziyet olarak asla algılanmamalıdır. Suriye Demokratik Güçleri verdiği sözü tutmalı. Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalıdır.” diye konuştu.

Ortak tarih, ortak gelecek ruhuyla hareket edilirse birçok sorunun çözüleceğini savunan Erdoğan, “Daha önce söyledim. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarıdır.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Suriye’deki duruma yönelik değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı. Halep'teki gerginlikte Suriye yönetimi hassasiyetini korumuş ve Suriye Demokratik Güçleri’nden 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini de ilan etmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Bunun aleyhine tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”

"Hamas, İsrail'den önde gidiyor." açıklamasını yapan Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“Trump'ın barış çabalarını desteklediğimizi ben kendisine söyledim. Bunu ayrıca kamuoyuna da ilan ettik. Hamas verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. Yani ters bir söylem içerisine girmedi. Bu bana göre çok çok değerli bir adımdır. Hamas, İsrail'den önde gidiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu kadar kayıp verdi. 100 binin üzerinde yaralısı var. Bütün kaldıkları yerler yer ile yeksan oldu. Artık başlarını sokacakları herhangi bir yerleri dahi yok. İsrail'in benzer ve yapıcı tavırlar sergilediğini biz şu ana kadar görmedik, görmüyoruz. Zaten onlardan böyle bir tutum da beklemiyoruz. İki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Temennimiz odur ki; inşallah bunu sizlerin de verdiğiniz desteklerle başarırız.”

Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesinin de çok mühim olduğunu dile getiren Erdoğan, Filistin’de güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu ve istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusunun belirlenmesi için Şarm El-Şeyh'teki müzakereleri çok çok önemsediğini vurguladı.

Erdoğan, “Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen alt yapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında. Bunun için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz.” dedi.