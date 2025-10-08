Mesrur Barzani: Ülkemizin geleceği güvenilir ellerde

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, eğitim sektörünün ilerlemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, Kürdistan Bölgesi’nin geleceğinin güvenilir ellerde olduğunu söyledi.

Başbakan Barzani, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de yeni inşa edilen 4’ü anaokulu 25’i ilk ve ortaokul öğrencilerine tahsis edilen toplam 29 devlet okulunun açılışını saat 9.45 sularında gerçekleştirdi.

Açılışın ardından tüm okulları temsilen açılışını yaptığı 17 sınıf, 4 laboratuvar ve aktivite alanlarından oluşan okul binasını inceleyen Başbakan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nin geleceğinin emin ellerde olduğuna inandığını ifade eden Başbakan, "Ülkemizin geleceğinin güvenilir ellerde olduğundan çok ama çok eminim. Bu parlak öğrencilerin kendileri ve ülkeleri için çok daha büyük şeyler başarabileceklerine dair büyük umutlarım var." dedi.

Kısa sürede okulların standartlarını oldukça yükseltmeyi başardıklarını dile getiren Başbakan, bu ilerlemenin sadece okul binalarında değil, dijitalleşme ve e-eğitim şeklindeki eğitim sisteminde de yaşandığını kaydetti.

Eğitim sistemindeki ilerlemenin özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi döneminde yaşandığına işaret eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde eğitim sektörünün gelişmesi için Eğitim Bakanlığına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bazı yeni okulların inşa edilmesi, bazı okulların da yenilenmesi gerektiğini belirten Başbakan, “Bugün gördüğüm şey, böylesine güzel ve üst düzeyde bir okulun inşa edilmiş olması gerçekten büyük bir mutluluktu.” ifadesini kullandı.