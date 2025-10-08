Gazze barış planı: Hamas'tan olumlu açıklama

2 saat önce

Hamas, İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında Mısır'da ateşkes ve rehine takası için yürütülen dolaylı müzakerelerde kritik bir aşamaya girildi.

AA’da yer alan habere göre Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı açıklamada, Mısır’ın Şerm Şeyh kentinde sürdürülen müzakerelerde, Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini” belirtti.

Nunu, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve tüm taraflar arasında “iyimser” bir hava hakim olduğunu dile getirdi.

Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğunu söyleyen Nunu, “Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi.” bilgisini paylaştı.

Nunu’ya göre tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da üçüncü gününe giren görüşmelerden "umutlu olduğunu" belirtirken, ABD'li üst düzey diplomatlar da müzakerelere katılmak üzere bölgeye hareket etti.

Donald Trump, Oval Ofiste Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ABD'li müzakerecilerin de Mısır'daki görüşmelere dahil olduğunu söyledi.

Trump, "Bir şeyler yapabileceğimiz yönünde gerçek bir şans var. Bence Orta Doğu'da barışı sağlayabileceğimiz bir olasılık var. Bu, Gazze durumunun bile ötesinde bir şey. Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ekibimiz şu an orada, başka bir ekip daha yeni ayrıldı ve diğer ülkeler, kelimenin tam anlamıyla dünyadaki her ülke, planı destekliyor." dedi.

ABD Başkanı, Hamas ve İsrail'in savaşı sona erdirmek için bir ateşkes üzerinde anlaşması durumunda, ABD’nin "herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını" da sözlerine ekledi.