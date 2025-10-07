İspanya'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

1 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki restorasyon sırasında meydana gelen çökme sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Basında yer edinen bilgilere göre İspanya'nın başkenti Madrid'de dün (7 Ekim) kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü.

Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Madrid yerel yönetim yetkilileri olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin yaralandığını açıkladı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida ise yaptığı açıklamada, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.