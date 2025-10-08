İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in tehditlerini kınadı

2 saat önce

Tahran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın ABD kentlerine ulaşabilecek füzeler geliştirdiği yönündeki iddialarına yanıt olarak, İsrail'in İran'ın askeri yeteneklerine yönelik tehditlerini kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak, iddiaları kınadı.

İsrail’in İran'ın savunma kabiliyetlerini bir tehdit olarak göstermeye çalıştığını savunan Arakçi, “İsrail şimdi savunma güçlerimizi hayali bir tehdide dönüştürmeye çalışıyor.” dedi.

Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’de verdiği bir röportajda, Tahran'ın 8 bin kilometre menzile sahip füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

İran'ın çalışmalar yürüttüğü bu füzeyle ABD'nin doğu yakasındaki şehirleri hedef alabileceğini iddia eden Netanyahu, "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler." ifadesini kullanmıştı.

Bu durumun ABD için "büyük tehlike" olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in bu tehdidi uzakta tutmak için "iyi bir iş çıkardığı" yorumunda bulunmuştu.