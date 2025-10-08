Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Hakan Fidan, bugün (8 Ekim Çarşamba günü) Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığından dün (7 Ekim Salı günü) yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, 8 Ekim tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacağı duyurulmuştu.
Şeybani'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili görüşme yapacağı belirtilmişti.
Görüşmede Suriye'de yaşananlar ve ikili ilişkilerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.