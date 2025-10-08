Hatimoğulları: Demirtaş serbest bırakılmadan barış sürecine güven olmaz

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kamuoyu desteğinin yüksek olmasına rağmen, somut adımların atılmaması nedeniyle barış sürecinin başarısına olan güvenin düşük olduğunu belirtti.

Hatimoğulları, 8 Ekim Çarşamba günü, Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) Forumu'na katıldı

DEM Partisi Eş Başkanı Hatimoğulları, forum kapsamında düzenlenen panelde, toplumun barış sürecine destek verdiğini, ancak iktidarın somut adımlar atmamasından dolayı sürecin başarısına olan güvenin düşük olduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş davasını da örnek olarak gösteren Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üç kez tahliye kararı verdi. Ancak Türkiye, temyiz süresinin son gününde karara itiraz etti, bu nedenle Demirtaş tahliye edilmedi." dedi.

DEM Partisi Eş Başkanı, "Bu tür yaklaşımlar toplumun sürece olan güvenini azaltıyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davasında tutuklu bulunanlar serbest bırakılsaydı, toplumun sürece olan güveni artardı." değerlendirmesinde bulundu.

Tülay Hatimoğulları, Süreç Komisyonunda hukuki adımların atılmasının önemini vurgulayarak, Süreç Komisyonunun kurulmasına büyük önem verdiklerini, ancak somut adımların da atılması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz hukuki bir adım atılmadı. Silahlarını bırakıp demokratik siyasete katılmak isteyenlerin önü açılmalıdır. İkinci olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Türkiye'den talep ettiği Sayın Abdullah Öcalan için umut hakkı meselesi var. Ayrıca Türkiye'de yaklaşık yedi bin siyasi tutuklu ve gazeteci var, bunlar serbest bırakılmalıdır. Bu meselelerde adım atılmadığı, yasalar çıkarılmadığı sürece komisyonun çalışmaları pek bir anlam ifade etmiyor."