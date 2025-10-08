Fidan: 10 Mart Mutabakatı ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmeli

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiğini söyledi.

Bakan Fidan, 8 Ekim Çarşamba günü, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölge ülkeleri olarak yeni Suriye yönetimine telkinlerde bulunduklarını belirten Fidan, "Şaraa hükümetinin olumlu adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Bugünkü görüşmede 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdiklerini aktaran Hakan Fidan, "Suriye’nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi." sözünü sarf etti.

Fidan ayrıca, "DAİŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden" SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiğinin altını çizdi.

Gazze görüşmelerine de değinen Türkiye Dışişleri Bakanı, görüşmelerin yeni aşamaya gelindiğini belirterek, "Bugün uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek. Bugün olumlu bir haber çıkarsa anlaşmanın birinci adımıyla ilgili adım atılacak. Netanyahu'nun gidecek yeri kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.