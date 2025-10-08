Trump: Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Orta Doğu'ya) gidebilirim." dedi.

Trump, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Halen Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğine işaret eden Trump, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı, müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayarak, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını söyledi.