Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

2 saat önce

Filipinler'in Mindanao bölgesinde, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Dalgaların depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki kıyılarda etkili olabileceği belirtildi.

Filipinler Sismoloji Ajansı ise orta ve güney Filipinler’deki kıyı kentlerinde yaşayan halka derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Artçı sallantılara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Depremde hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara kıyı kesimlerden uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısı yaparak, "Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sahadaki durumu değerlendirdiklerini ifade eden Marcos, "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır." dedi.

Filipinler'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.