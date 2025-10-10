Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

3 saat önce

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi.

Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Ödülü kazanan kadın aday eski Venezuela Ulusal Meclis üyesi Marina Corina Machadoa oldu.

Tarihçi ve Barış Ödülü uzmanı Asle Sveen AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Gazze anlaşmasının kesinlikle 2025 için bir önemi olmayacak. Nobel Komitesi kararını verdi." sözlerini sarf etmişti.

Sveen, "Trump bu yılki ödülü alamayacak. Bundan yüzde 100 eminim." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise aylardır ısrarla istediği ödülün sahibi olamadı.