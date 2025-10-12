Başbakan, Ankawa’da yeni bir kilisenin açılışını yaptı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’in Ankawa ilçesinde Umm el-Nur Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), Erbil’in Ankawa ilçesinde Umm el-Nur Kilisesi'ni açtı.

Umm al-Nur Kilisesi, Ankawa'da 6 bin metrekarelik bir alana 4 milyar 290 milyon dinar maliyetle inşa edildi.

Toplam 1000 kişilik kapasiteye sahip kilisenin inşasının Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki Hıristiyanlar açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.