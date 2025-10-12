Mar Nikudimus Davud’dan Başbakan’a teşekkür

1 saat önce

Umm el-Nur Kilisesi Piskoposu Mar Nikudimus Davud, Umm el-Nur Kilisesi'nin açılışını umutla uzun süre beklediklerini belirtirken, “Bu topraklar, terörün yerle bir ettiği, kiliselerin yakıldığı, ibadethanelerin yıkıldığı Musul'da, Kerkük'te ve Irak'ın her yerinden evlatlarını ve kardeşlerini bağrına bastı.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), Erbil’in Ankawa ilçesinde Umm el-Nur Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Nikudimus Davud, “Doğrudur, uzun süre bekledik, ama bekleyiş meyvesini verdi ve sonunda bu muhteşem güzelliği gördük. Tanrı, adının yüceltildiği kutsal yerlerde her türlü övgüye layıktır.” dedi.

Mesrur Barzani’ye olan sevgilerini dile getirerek teşekkür eden Nikudimus Davud, Umm el-Nur Kilisesi’nin açılışını “Doğu Kilisesi tarihinde tarihi ve eşsiz bir olay” olarak yorumladı.

“Bu yapı sadece bir taş yığını değil, Ankawa'nın kutsal topraklarında yeniden dirilişin simgesi haline gelen birikmiş gözyaşlarının, iyileşmeyen yaraların ve acıların sembolüdür.” diyen Nikudimus Davud, “Bu topraklar, terörün yerle bir ettiği, kiliselerin yakıldığı, ibadethanelerin yıkıldığı Musul'da, Kerkük'te ve Irak'ın her yerinden evlatlarını ve kardeşlerini bağrına bastı.” diye konuştu.