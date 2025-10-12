Başbakan, Umm el-Nur Kilisesi'ni bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle evlerine dönemeyenlere hediye etti

42 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Umm el-Nur Kilisesi'nin dinler arası kardeşliğin ve dostluğun daha da gelişmesi için bir merkez haline gelmesi temennisinde bulunurken, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, barışçıl ve istikrarlı bir ortam yaratmak amacıyla çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Mesrur Barzani, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), Erbil’in Ankawa ilçesinde Umm el-Nur Kilisesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, “Umarım bu kilise, Ankawa'daki Hristiyanlar için önemli bir ibadethane haline gelir ve Kürdistan Bölgesi'nde dinler arası kardeşlik ve dostluğun, kültürel gelişimin ve bir arada yaşamanın daha da gelişmesi için bir merkez olur.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda özellikle DAİŞ teröristlerinin Kürdistan Bölgesi, Musul ve Ninova Ovası'na yönelik saldırılarının ardından binlerce Hristiyan’ın evlerini terk ederek Kürdistan Bölgesi'ne, özellikle Ankawa'ya sığınmak zorunda kaldığına işaret eden Başbakan, kilisenin bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle evlerine dönemeyenlere Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin bir hediyesi olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, barışçıl ve istikrarlı bir ortam yaratmak amacıyla çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Başbakan, “Birkaç gün önce, Ezidi kardeşlerimiz için büyük bir imkan olan Laleş Tapınağı yakınında bir yol projesinin açılışını yaptık. Bugün de Erbil'de El-Ezher Dini Enstitüsü'nün temelini atacağız ve vaizlerin mezuniyet törenine katılacağız.” diye konuştu.

Başbakan, yapılan tüm çalışmaların Kürdistan’daki toplumun çeşitliliğinin ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin tüm dinlere gösterdiği ilginin aynı zamanda Kürdistan Bölgesi'nde barışçıl bir arada yaşama ve din özgürlüğünün derinleşmesinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.