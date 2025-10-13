Başbakan ve eski CIA Direktörü Petraeus'tan bölgede istikrarın korunmasına vurgu

3 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus ile Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mesrur Barzani, eski CIA Direktörü David Petraeus ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumun ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yapıldığı da aktarıldı.