Eski Nilüfer belediye başkanı Erdem dahil 15 kişi tutuklandı

Bursa’da CHP’li eski Nilüfer belediye başkanı Turgay Erdem dahil 15 kişi tutuklandı.

4 saat önce

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 ismin savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilenlerden eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 kişiden 15'i tutuklandı. Yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

Bu arada aranan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında Erdem ve 20 kişi daha 10 Ekim'de, bir isim de dün yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 22 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti.