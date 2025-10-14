Trump: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinde rol alabilir

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona erdirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Mısır’dan Washington’a dönüş yolunda gazetecilere konuşan Trump, “Erdoğan yapabilir. O, Rusya tarafından saygı görüyor.” dedi.

Trump, “Ukrayna konusunda bir şey diyemem ama Putin ona (Erdoğan) saygı duyuyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde Şarm eş-Şeyh’te düzenlenen ve Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, Gazze’de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Erdoğan’dan “sert liderlerle iyi anlaşırım” diyerek söz eden Trump, Türkiye’nin 2022’den bu yana savaşın sona erdirilmesi için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile 17 Ekim Cuma günü Washington’da bir araya geleceğini doğruladı.

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna’nın hava savunma kapasitesi ile uzun menzilli saldırı olanaklarının ele alınacağını belirtti.

Axios’un aktardığına göre Kiev’e Tomahawk seyir füzelerinin olası teslimatı da gündemde olacak. Zelenskiy ayrıca Rusya’nın son saldırıları nedeniyle ülkesinin elektrik sıkıntısı yaşayabileceğini, “Bir-iki saldırı daha olursa elektrik ithal etmemiz gerekebilir, kış aylarında bu seçeneği her zaman değerlendiriyoruz.” sözleriyle ifade etti.