Başkan Barzani, Şırnak Valisi Ekici'yi kabul etti

2 saat önce

Şırnak Valisi Birol Ekici, barış sürecine verdiği destekten ötürü Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür ederek, desteğini sürdürmesini temenni etti.

Başkan Mesud Barzani, 13 Ekim Pazartesi günü (dün), Pirmam’da, Şırnak Valisi Ekici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şırnak Valisi, Başkan Barzani'nin barış sürecinin ilerletilmesindeki rolünü takdir ederek, bu sürecin olumlu yönlerine dikkat çekti.

Vali Ekici, Başkan Barzani’nin sürece olan desteğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Şırnak ile Kürdistan Bölgesi, özellikle Erbil arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.