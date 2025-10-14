Başbakan ile İngiltere Büyükelçisinden mali haklar sorununun çözümüne vurgu

53 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Irfan Sıddık’ı ile Kürdistan petrolünün yeniden ihracatı ve Irak ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Başbakan Barzani, 14 Ekim 2025 Salı günü, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Irfan Sıddık’ı kabul etti. Görüşmede İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley de hazır bulundu.

Anayasa ve anlaşmalara uygun olarak Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunması ile mali haklarının sağlanmasına vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan halkının mali haklarına yönelik sorunun kökten çözülmesi ve siyasallaştırılmaması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Kürdistan Bölgesi'nde petrolün ihraç edilmesine ilişkin üçlü mutabakatın da ele alındığı görüşmede, mutabakatın, petrol ve doğalgaz yasasının yürürlüğe girmesinin başlangıç ​​noktası olması temenni edildi.

Başbakan’ın, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerdeki reformlarına, özellikle de (Benim Hesabım) ve (Ronaki) adlı iki projenin tamamlanmasına vurgu yaptığı görüşmede Irfan Sıddık, Başbakan'ı reformların başarısından dolayı tebrik etti.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimleri ile Irak ve bölgedeki genel durum da konuşulan diğer konular oldu.