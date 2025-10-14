Başbakan gençlere seslendi: Sorumluluk sizin omuzlarınızda

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, gençlere seslenerek, “Bu ülkeyi ve bu deneyimi korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sorumluluk bugün daha çok sizin omuzlarınızda.” dedi.

Başbakan ​​Barzani, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü, 4 bin 500'den fazla öğrencinin mezun olacağı Duhok Üniversitesinin 30. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Başbakan, öğrencileri tebrik ederken, hayatın kendilerine sunduğu zorluklara ve engellere rağmen yılmayan, öğrencilerini eğitimden mahrum bırakmayan öğretmenlerine ve öğrencilere destek olan velilere teşekkür etti.

Mezun olan öğrencilere hayatlarının geri kalanında başarılar dileyen Mesrur Barzani, “Sizlerle gurur duyuyoruz, sizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizler bugün geleceğin umudusunuz, yarın da hepimizin beklediği gibi ülkeyi ele geçirecek ve her geçen gün daha ileriye taşıyacak liderler olacaksınız.” sözlerini sarf etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin eğitim sektörüne verdiği desteğin devam edeceğinin altını çizen Başbakan, “Eğitim kalitesini artırmak için bir akreditasyon komitesi kurduk ve bu, şüphesiz eğitimin başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Kürdistan'da birçok iyi üniversite var; elbette Duhok Üniversitesi, Kürdistan'ın en iyi üniversitelerinden biri ve Kürdistan'daki eğitim seviyesi her geçen gün gelişiyor. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim düzeyi uluslararası düzeye ulaşacak ve Orta Doğu'da bir örnek haline geleceğiz.” diye konuştu.

Öğrencilere iki tavsiyede bulunan Başbakan, öğrencilerden Kürdistan Bölgesi’ne olan bağlılıklarını ömür boyu korumalarını isteyerek, “Ülkemiz olmadan hiçbir şey değiliz. Bu ülkeyi ve bu deneyimi korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sorumluluk bugün daha çok sizin omuzlarınızda.” ifadesini kullandı.

Başbakan’ın ikinci tavsiyesi de “İkinci nokta ise çevre koruma meselesi. Umarım hepiniz çevremizi, ülkemizi korumak ve her geçen gün daha iyi hale getirmek için bizimle iş birliği yaparsınız. Ülkemizi daha iyi hale getirmek için ne kadar proje inşa edersek edelim, ne kadar adım atarsak atalım, çevre korunmazsa onu doğru şekilde kullanamayız. Umuyorum ki siz, başkalarına bu çevreyi daha iyi korumaları konusunda yol gösterici olursunuz.” oldu.

Irak Parlamento seçimlerine de değinen Başbakan, öğrencilerden geleceklerini ve temsilcilerini tayin edebilmeleri amacıyla seçimlere katılmalarını istedi.

Birlik olunduğu takdirde başarıların oldukça artacağını kaydeden Başbakan, “Hükümet olarak, Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi mezunlarımızı istihdam etmek için çok çaba sarf ettik. Ne yazık ki, federal hükümet düzeyinde farklılıklar var ve Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi kendi insanımızı istihdam etmemize izin vermiyorlar. Bu durum öğrencilerimize de büyük zarar verdi.” sözlerini sarf etti.

Mezunların istihdam edilmesi için bir sonraki Irak Parlamentosunda mücadele verileceğinin altını çizen Başbakan, “Sizden ricam, haklarınız için mücadele edenleri seçip onlara oy vermenizdir. Bağdat'a gidip Kürdistan halkının haklarını savunacak olanlara oy vermeniz.” dedi.