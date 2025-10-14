Suriye Cumhurbaşkanı: Savaş istemiyoruz

2 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ülkesinin güvenlik ve barış içinde yaşamayı hak ettiğini belirtirken, İsrail’in Suriye Genelkurmay Başkanlığına yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

CBS News'in 60 Dakika programında açıklamalarda bulunan Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesinin güvenlik ve barış içinde yaşamayı hak ettiğini, bunun bölgenin ve dünyanın çıkarına olduğunu söyledi.

İsrail’le ikili ilişkilere yönelik Şaraa, “Şam'a vardığımızdan beri, İsrail'e karşı herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştirmedik ve ne bu ülkeye ne de başka bir ülkeye tehdit oluşturmak istemiyoruz.” dedi.

Suriye Genelkurmay Başkanlığının hedef alınmasına ilişkin Ahmed Şaraa, “Bu bir mesaj vermek için değil, savaş ilan etmek içindi.” değerlendirmesinde bulundu.

Savaş istemediklerinin altını çizen Şaraa, “Ancak İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, ülkesinin gemenliğine saygı duyan uluslararası ortaklıkları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.