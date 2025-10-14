Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık 9 bin genç ilk kez oy kullanacak

3 saat önce

Irak Parlamento seçimleri için Kürdistan Bölgesi'nde sandık başına gidecek 8 bin 898 bin genç ilk kez oy kullanacak.

İlk kez oy kullanacak gençlere bulundukları eğitim kurumları ve aileleri tarafından oy kullanma hakları konusunda bilgilendirilmeleri için özel talimatlar verilmelidir.

Lise öğrencisi Sara Eyyub Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimde oy kullanmna hakkına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu yıl, Irak Parlamentosunda Kürt haklarını savunmak için doğru kişiyi doğru yerde seçmek üzere sandık başına gitme hakkım var." dedi.

Seçim kampanyaları başlamıştır ve ilk kez oy kullanma hakkına sahip gençler, süreci farklı görüyor.

Beri Kız Lisesindeki bazı öğrenciler daha fazla kadın adayları desteklemeleri gerektiğine inanıyor.

Vatandaş Jiyan Azad, ilk kez oy kullanacak gençlerin haklarını kullanıp uygun kişileri seçmeleri gerektiğini söyledi.

Azad, kadınların, haklarını talep etmeleri için kadınları desteklemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Resmi olmayan istatistiklere göre bu yıl biyometrik kayıt yaptıran 18 yaş üstü gençlerin sayısı 8 bin 898 kişi oldu. Kadınlar bu sayının çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde bu yıl 11 Kasım'da parlamento seçimleri yapılması planlanıyor.