Gazze'de 10 binden fazla kişinin cenazesi enkaz altında

3 saat önce

İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin cenazesinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkanın olmadığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 2 yıl süren saldırılarından geriye kalan patlayıcılara dikkati çeken Basal, bu patlayıcıların Gazze'deki Filistinliler için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sözcü Basal, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de bir kısmı sokaklarda kalanlar olmak üzere 250'den fazla Filistinlinin cenazesine ulaştıklarını kaydetti.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 10 binden fazla Filistinlinin cenazelerinin enkaz altında olduğuna işaret eden Basal, "Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok." dedi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve ateşkes sürecine kadar, 2 yılı aşan katliamlarında Gazze'de en az 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail Hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.