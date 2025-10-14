Fransa, Peşmerge güçlerine ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel, bölgedeki siyasi durum, Suriye'deki durum ve Türkiye'deki barış sürecinin adımlarını ele aldı.

Barzani'nin Oifisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 14 Ekim Salı günü Pirmam'da Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'in de hazır bulunduğu görüşmede, Fransız Büyükelçi, Paris'teki Peşmerge Parkı'nın açılış törenine katıldığı için Başkan Barzani'ye teşekkür etti. Bunu Fransa halkı ve hükümeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde olumlu bir adım olarak nitelendiren Patrick Durel, söz konusu açılmasın, Peşmerge güçlerinin DAİŞ ve terör örgütleriyle mücadelede ve bölgede güvenliğin sağlanmasında gösterdiği fedakarlıklar ve oynadığı önemli rol için Fransız halkının saygı ve takdirinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fransız Büyükelçi, ayrıca ülkesinin Peşmerge güçlerine ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

Başkan Barzani ise söz konusu tarihi kararları için Fransız halkına, hükümetine ve Paris Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, bunu Peşmergelerin özgürlük mücadelesinin ve fedakarlığının bir sembolü olarak nitelendirdi.

Irak siyasi süreci ve yaklaşan parlamento seçimlerine de değinen Başkan Barzani, anayasanın 140. maddesi gereğince seçimlere katılacakalarını ve yasanın yalnızca bir seçim dönemi için uygulanması gerektirirken bu yasanın halen yürürlükte olduğunu ve verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki genel siyasi durum, Suriye'deki durum ve Türkiye'deki barış sürecinin adımları da ele alındı.