MSB'den SDG açıklaması: Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahip

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun yakından takip edildiğini ve entegrasyonun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

MSB kaynakları, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine MSB kaynakları, şunları kaydetti:

“Malumlarınız olduğu üzere, Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır."

Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesine desteğini yineleyen MSB kaynakları, "Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.