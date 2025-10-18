Rojhilat'ta çocuklar için resim yarışması düzenlendi

2 saat önce

Rojhilat'ın (Doğu Kürdistan) Meriwan kentinde çocuklar için resim yarışması düzenlendi.

Meriwan'da 12 yaş altı 18 çocuk için resim yarışması Meriwan Sokak Tiyatrosu Festivali Yönetim Kurulu tarafından düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, resim sanatının yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Meriwan Sokak Tiyatrosu yönetim kurulu üyesi Wirya Felahi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Sanat festivali Meriwan'da ikinci kez düzenleniyor. Geçen yıldan farkı ise geçen yıl sadece resim yarışması yapılırken, bu yıl müzik grupları, tiyatro grupları gibi sanatsal programlar da eklendi." dedi.

Okul öğretmeni Behmen Abdullahi, "Doğa ve çevreye değinildi. Çocuklarımızın çevreye duyarlı olması bence çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda 18 çocuk ödüllendirildi.

Sanatçı Artin İskar, "Bu program çocukların kabiliyetinin gelişimi açısından çok önemli, ruh hallerini değiştiriyor ve onları mutlu ediyor." dedi.

Doğu Kürdistan'ın Sine kentindeki 18. Mariwan Sokak Tiyatrosu Festivali 26 Ekim'de başlayacak ve dört gün sürecek.