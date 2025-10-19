Başkan Barzani: Erbil-Bağdat ilişkileri anayasaya uygun şekilde düzenlenmeli

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, seçimlerden sonra Bağdat'ta sorunları çözmeye istekli ve anlayışlı olan taraflarla çalışmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin keyfi değil, anayasaya göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Barzani, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda, İslam ve diğer dini toplulukların öğretmen ve alimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine değinen Başkan Barzani, “Seçimler her halkın özgürce oy kullanması için iyi bir fırsattır, ancak ne yazık ki Irak'ta çok fazla müdahale var. Bütün söylemlere rağmen Kürdistan'ın çıkarları doğrultusunda seçimlere katıldık.” dedi.

Kürdistan’daki tüm partilerden seçim kampanyasını huzur ortamında yürütmeleri çağrısı yapan Başkan Barzani, adaylardan kampanya süresince uğrayacakları tüm sözlü saldırılara karşı sesiz kalmalarını istediğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki bir arada yaşama dikkat çeken Başkan Barzani, “Kürdistan herkesin yeridir. Atalarımızdan bize miras kalan bir arada yaşama kültürüyle gurur duyuyoruz. Bu ülkeye hep birlikte hizmet edebiliriz. Tüm dinler haklar bakımından eşittir ve aralarında hiçbir fark yoktur. Bu kültürün devam etmesini ve her geçen gün daha da yerleşmesini diliyorum.” diye konuştu.

Irak’ın kuruluşundan bu yana devlet temellerini oluşturan ilkelerin hayata geçirilmemesi nedeniyle Kürtlerin ve Kürdistan’ın rahat bir nefes alamadığını vurgulayan Başkan Barzani, “Geçmişte Kürdistan'da yapılan zulüm hiçbir ülkede yapılmadı. Dünyada kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan hiçbir ülke yok. Bu sadece Irak'ta yapıldı ve Kürt halkına karşı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani konuşmasının bir başka bölümünde uyuşturucuya değinerek, “Kürtlere yönelik komplolar durmadı ve devam ediyor. Geçmişte kimyasal saldırılar ve köylerin yıkılmasıyla, şimdi ise farklı bir şekilde, gençlerimize uyuşturucu bulaştırarak milli düşüncelerini yok etmeye çalışıyorlar. Kürt halkının özgüvenini yok etmek, Enfal'den çok daha korkunç.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin su, elektrik, yol ve güvenlik sektörlerinde birçok hizmet gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Barzani, birçok ülkenin Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarını kıskandığını vurguladı.

Seçim sonrası sürece ilişkin olarak Başkan Barzani, süreç sonrasında Bağdat'ta sorunları çözmek isteyen ve anlayış gösteren taraflarla çalışmak için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

“Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler kişisel mizaca göre değil, anayasaya göre düzenlenmelidir.” diyen Başkan Barzani, Bağdat’ın maaş konusunu Kürdistan halkına karşı kullandığını kaydederek, “Bağdat, maaşları göndermezse Kürdistan Bölgesi halkının protesto edeceğini ve durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyordu. Ama Kürdistan halkı bunu yapmadı ve direndi, bu yüzden onlara teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Baskı ve engellemelerin her zaman Bağdat tarafından yapıldığının altını çizen Başkan Barzani, “Kürdistan Parlamento seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin henüz kurulmamış olması talihsiz bir durumdur. Geniş tabanlı bir hükümet kurulmasını talep ettik, ancak KYB ve KDP dışındaki diğer partiler buna yanaşmadı.” açıklamasını yaptı.

KYB ve KDP’nin hükümetin nasıl yönetileceği konusunda anlaştığını dile getiren Başkan Barzani, yeni kabinenin Irak Parlamento seçimlerinden önce kurulması temennisinde bulundu.a