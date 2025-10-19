Şeybani: Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz

5 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, federalizm tartışmasına kapalı olduklarını belirterek, Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmediklerini ve tüm anlaşmaların askıda olduğunu bildirdi.

Suriye'nin resmi televizyonu El İhbariyye'ye konuşan Şeybani, Suriye'nin diplomasi yaklaşımında tarihi bir dönüşüm yaşandığını ve devrik rejimin "şantaj diplomasisinin" sonuçlarının giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını savunan Şeybani, "Yeni Suriye, uluslararası platformlarda önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak anılıyor. Suriye'yi savaş halindeki bir devletten, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir devlete dönüştürdük." diye konuştu.

Şaraa'nın BM'deki konuşmasının "duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini" kaydeden Şeybani, "Cumhurbaşkanı Şaraa'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım." dedi.

Lübnan ziyaretlerinde Suriyeli tutuklular dosyasının önceliklerinin başında olduğunu ve bu konuda uygulama süreçlerine başladıklarını kaydeden Şeybani, Suriye'de Kasım 2024'te rejime karşı düzenlenen operasyonlar sırasında Hama ilinde Rusya heyetiyle görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Ruslar bana Şam'ı kaç saatte kontrol edeceksiniz diye sorduklarında 48 saat demiştim. Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüştüğümde '10 güne ihtiyacımız var.' demişti. Ancak biz 36 saat içinde Şam'da idik. Bir sonraki Ruslarla Dışişleri Bakanı sıfatıyla görüştüğümde 48 saat değil 36 saat olduğunu söyledim ve verdiğim bilgiyi düzelttim."

Şara'nın Rusya ziyaretine ilişkin bilgi veren Şeybani, Beşşar Esad'ın akıbeti, zarar gören halkın hakları, tazminatlar, Rus askeri varlığı ile askeri ve ekonomik anlaşmalar dahil Suriye halkının aklına gelebilecek tüm başlıkların masada müzakere edildiğini söyledi.

Şeybani, Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini kaydederek, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunu belirten Şeybani, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz." dedi.

Şeybani, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) devlet kurumlarının dışında kalmasının devletle aralarındaki uçurumu derinleştirdiğini savunarak, "Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz. Bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir." dedi.​​​​​​​

Şeybani, Mart 2024'ten bu yana SDG ile birçok görüşme yapıldığını söyleyerek, son görüşmenin savunma ve içişleri bakanlarının yanı sıra Humus, Halep ve Şam valileriyle 16 Ekim'de düzenlendiğini dile getirdi.

Kürt bileşeniyle ortaklığın en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, SDG’nin askeri ve güvenlik yapılarının gerek Savunma Bakanlığına gerekse İçişleri Bakanlığına entegrasyonunun zamanının geldiğini bildirdi.

İsrail'in sahadaki uygulamalarının Suriye'de istikrarsızlığı derinleştirdiğine dikkati çeken Şeybani, Suriye açısından vazgeçilmez olanın, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten önceki, yani 1974 Anlaşması'nın belirlediği sınırlara geri çekilmesi olduğunu vurguladı.

Süveyda'nın herkesin içine çekildiği bir tuzak olduğuna işaret eden Şeybani, İsrail'in Süveyda meselesini kötü amaçlarla kullandığının altını çizdi.

Şeybani, Çin'in Suriye açısından önemli bir rol oynayacağına inandığını belirterek, kasım ayının başında Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceklerini açıkladı.