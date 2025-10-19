Kürdistan Bölgesi ve İsveç arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İsveç Büyükelçiliğinin Bağdat'taki Maslahatgüzarı Jörgen Lindström ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Başbakan Mesrur Bazani, 19 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün), İsveç Büyükelçiliğinin Bağdat'taki Maslahatgüzarı Lindström’u kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile İsveç arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Jörgen Lindström, Başbakan'ı, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerdeki reformlarının başarısından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözümü, Irak'taki genel durum ve Parlamento seçimlerine yönelik son hazırlıklar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.