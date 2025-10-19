DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ı ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

Basında yer alan bilgilere göre Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün (19 Ekim) Edirne Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Eş Genel Başkanlar, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12:00’de açıklama yapacak.

Ardından saat 14:30'da Kandıra Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ziyaret edilecek.