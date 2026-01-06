Binanın kolonu çatladı, 83 kişi tahliye edildi

3 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kolonu çatlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturan 83 kişi tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre ilçenin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı’nın taşıyıcı kolonlarında biri çatlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.

Bakır3 Apartmanı ve tedbir amaçlı müstakil bir ev ile bitişiğindeki başka apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

Zabıta ekipleri kontroller sonrası apartman mühürledi.