Ankara'dan Halep mesajı: Suriye ordusuna yardıma hazırız

55 dakika önce

Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) saldırısında talepte bulunması durumunda Şam yönetimine destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Suriye ordusunun, Halep’te yoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu mahallelerde gerçekleştirdiği saldırılara işaret edilerek, söz konusu saldırıların “kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla” gerçekleştirildiği belirtildi.

“Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir.” denilen açıklamada, Türkiye’nin SDG’ye yönelik operasyonlara destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır." sözüne de yer verildi.

Konuya ilişkin açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."