Suriye ordusu Halep’teki 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti

1 saat önce

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerinin yoğun bombardımana tutulacağı uyarısında bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre Halep’in söz konusu üç mahallesinde sokağa çıkma yasağı bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) yerel saatle 13.30’da başladı ve ikinci bir emre kadar devam edecek.

Suriye ordusu, yasağın başlamasıyla birlikte SDG’ye ait karargah ve noktaların yoğun şekilde bombalanacağını belirterek, sivil halka askeri noktalardan tamamen uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Suriye ordusu, bölgeden ayrılmak isteyen aileler için Avarız ve Zuhur Caddesi üzerinden iki insani koridor açıldığını duyurdu. Sivillerin saat 10.00 ile 13.00 arasında bu güzergahları kullanarak güvenli bölgelere geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kürt güçlerine yönelik bir uyarı yapılarak, koridorları kullanarak mahallelerden çıkmaya çalışan sivillere ateş açılmaması istendi.