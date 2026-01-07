Bahis oynadığı tespit edilen 212 isim PFDK'ya sevk edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Geçtiğimiz ay PFDK, bahis eylemi sebebiyle 218 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları vermişti.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin açıklamada, sevki yapılan 224 futbolcudan 218'ine 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildiği belirtilmişti. Bunun yanında 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 2 futbolcunun inceleme ve idari tedbirinin de devam etmesi kararlaştırılmıştı.