Bakan Güler: PKK faaliyetlerini sınır ötesinde devam ettiriyor

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlaması öngörülen uluslararası istikrar gücü için Türkiye'nin hazırlıklarını tamamladığını belirtirken, PKK’nin faaliyetlerinin sınır ötesinde devam ettiğini savundu.

Yaşar Güler, Japon haber ajansı Kyodo News'e verdiği demeçte, bölgesel gelişmeler, Suriye’deki durum ve savunma sanayii iş birliklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Güler'in gündeminin ilk sırasında, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası barış gücü ve Türkiye'nin bu güçteki rolü yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Gazze'ye gönderilmesi konusundaki istekliliği dile getiren Güler, Türkiye’nin böyle bir barış gücüne asker göndermekteki tek amacının "insani yardımların ulaştırılmasına katkı sağlamak ve çatışmaları sonlandırmak" olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, Türkiye'nin bu girişiminin İsrail için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizerek, bu konuda anlayış beklediklerini ifade etti.

Röportajda Suriye ve Irak'taki gelişmelere de değinen Güler, PKK’nin faaliyetlerinin sınır ötesinde devam ettiğini belirterek, "Tüm silahlar teslim edilene kadar tehdit devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Güler ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında 10 Mart 2025'te varıldığı belirtilen "birliklerin ve unsurların entegrasyonu" anlaşmasına da atıfta bulundu.

Bakan Güler, söz konusu entegrasyon sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini savundu.