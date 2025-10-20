Mesrur ​​Barzani yarın Zaho'yu ziyaret edecek

24 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, yarın Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP’nin seçim kampanyası kapsamında Zaho’ya gidecek.

KDP Merkez Komitesi üyesi ve Zaho Bağımsız İdaresi Sorumlusu Guhdar Şexo’nun, 20 Ekim’de Kurdistan24’e yaptığı açıklamaya göre KDP Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani’nin 21 Ekim Salı günü, Irak'ta yapılacak Parlamento seçimlerine yönelik kampanya kapsamında Zaho halkına seslenecek.

Partisinin 20 Ekim’de (bugün) Erbil’de düzenlediği mitingde konuşan Mesrur Barzani, “KDP, elbette Kürdistan'ın en büyük ve en güçlü partisidir, ama biz onun aynı zamanda Irak'ın en güçlü siyasi partisi olduğunu da kanıtlamak istiyoruz.” dedi.

Bir yerde KDP yoksa, Kürdistan'ın haklarını KDP gibi savunabilecek başka bir partinin varlığından bile emin olunamayacağını savunan Mesrur Barzani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu sefer haklarımızı savunmak için Bağdat'a gideceğiz. Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkede gerçek ortaklar olacağız. Geri kalmayı asla kabul etmedik ve hiçbir şekilde de kabul etmeyeceğiz. Başkalarının bizim adımıza karar vermesini kabul etmeyeceğiz. Bu sefer kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz.”

KDP, 12 Ekim Pazar günü, Irak Parlamento seçimlerine katılacak adayları tanıtmak ve Erbil’de seçim kampanyasını başlatmak amacıyla Başkan Mesud Barzani liderliğinde, KDP Genel Başkan yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani’nin katılımıyla başkentteki Saad Abdullah Konferans Salonunda bir tören gerçekleştirdi.

KDP, çoklu seçim sistemiyle gerçekleştirilecek Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimleri için Erbil’de 30 aday gösterdi.

Irak’ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Yüksek Seçim Komiserliğine göre 2 bin 248'i kadın ve 5 bin 520'si erkek, toplam 7 bin 768 aday yarışıyor. Bu seçimlerde 21 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Erbil: 1 milyon 2 binini genel, 85 bin 793’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu toplam 1 milyon 87 bin 880 kişinin seçime katılma hakkı var.

Süleymaniye: 1 milyon 119 bin 111’ini genel, 82 bin 547’sini özel seçmenlerin oluşturduğu 1 milyon 201 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.

Duhok: 722 bin 853’ünü genel, 55 bin 993’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu 778 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.