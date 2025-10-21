İran nükleerde bağları kopardı

3 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği anlaşmasını iptal ettiğini, iş birliğini başlatma yönünde bir talep olması halinde ise bunun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Ali Laricani, dün Tahran’a ziyaret gerçekleştiren Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, İran ile Irak arasındaki görüşmelerin, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin istikrarı açısından önemli olduğunu söyledi.

Laricani, “Irak bağımsız bir ülkedir ve uzun yıllar süren diktatörlük döneminden sonra bu bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Ancak Amerika ve Siyonist rejim bu bağımsızlığı zayıflatmaya çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İran ile UAEA arasında Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesinin ardından askıya alınan iş birliği sürecine de değinen Laricani, "Arakçi (İran Dışişleri Bakanı), yaptırım mekanizmasının etkinleştirilmesi halinde anlaşmanın geçersiz olacağını açıkladı ve öyle de oldu. Yaptırım mekanizmasını devreye sokmaktan kaçınmaları gerekirdi. Eğer bundan sonra UAEA'nın iş birliği yönünde bir önerisi varsa bunu Ulusal Güvenlik Konseyindeki ilgili komiteye sunmalı ki incelenebilsin." diye konuştu.

UAEA ile olası müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Laricani, “Grossi görevini yapmıştır ve raporlarının artık bir etkisi kalmamıştır. Bizim için iki temel konu vardır; ulusal birlik ve silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi. Medya organları da ulusal birliği güçlendirmeye yönelik bir dil kullanmalıdır.” dedi.