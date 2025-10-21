Mesrur ​​Barzani: Petrol ihracatı, petrol ve doğalgaz yasasının yürürlüğe girmesinin önünü açmalı

35 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile petrol ihracatı ve Irak'taki genel duruma ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Başbakan Barzani, 21 Ekim 2025 Salı günü (bugün) Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu da görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede, Irak'taki genel duruma ilişkin son gelişmeler ve yaklaşan Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Anıl Bora İnan, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği proje ve reformlardan söz ederek, özellikle Runaki projesi, çevre koruma projeleri, Yeşil Kuşak projesi ve su hizmetleri alanlarındaki başarılardan dolayı Başbakan'ı tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi'ndeki petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilmesine ilişkin üçlü anlaşmanın masaya yatırıldığı görüşmede, Irak Parlamentosunun bir sonraki oturumunda petrol ve doğalgaz yasasının onaylanmasının önünün açılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.