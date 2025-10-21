DEM Parti’den "umut hakkı" için yasa teklifi

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) “umut hakkı” kararlarına uyum amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu.

ANFte yer alan habere göre Newroz Uysal Aslan’ın teklifinde, AİHM’in ömür boyu hapis cezalarında tahliye umudunun olmamasını insanlık dışı muamele olarak nitelendirdiği kararlarına atıf yapıldı.

Türkiye’de 2004’te idam cezasının kaldırılmasının ardından getirilen ağırlaştırılmış müebbet sisteminin, mahpusları toplumdan tamamen izole ederek rehabilitasyon amacını ortadan kaldırdığı vurgulandığı teklifte, Abdullah Öcalan, Kaytan, Gurban ve Vinter kararlarına dikkat çekilerek, mevcut infaz rejiminin AİHM’in 3. madde ihlali kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Mahpusların tek kişilik hücrelerde tutulması, haftada yalnızca bir saat açık hava hakkı, kısıtlı aile ve telefon görüşmeleri gibi uygulamaların “umut hakkının ihlali” anlamına geldiği ifade edilen teklifte, "ağırlaştırılmış müebbet rejiminin başlangıçta Öcalan'ı hedef aldığı, ancak zamanla binlerce mahkumu etkileyen yapısal bir adaletsizliğe dönüştüğü" kaydedildi.

Newroz Uysal Aslan, teklifin, barış, eşit yurttaşlık ve demokratik birliktelik temelinde bir yeniden inşa süreci için önemli bir adım olacağını vurguladı.