Başkan Barzani: Erbil her mağdurun ve özgürlükçünün sığınağıdır

56 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, "KDP bu millete hizmet etmek için kuruldu." dedi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 21 Ekim 2025 Salı günü Erbil'de çok sayıda vatandaşla bir araya geldi.

Burada katılımcılara seslenen Başkan Barzani, yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine değinerek, her seçimin önemli olduğunu ve milletin kendi kaderini kendisinin belirlediğine inandıklarını söyledi.

Şeffaf ve adil seçimlerin barışçıl bir ortamda yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Barzani, Irak'ta 2005 yılından bu yana yaşanan seçim aşamalarından da bahsederek, Irak'taki mevcut seçim yasası hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

"KDP bu millete hizmet etmek için kuruldu." diyen Mesud Barzani, Erbil halkının Barzanilerin Enfal süreci ve 1988 Enfali sırasındaki cesur ve dostane tavrından bahsederek, "Erbil halkının nezaketi asla unutulmayacak. Erbil birlikte yaşama şehridir, birlikte yaşama kültürü zengin bir kültürdür ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilere de değinen Mesud Barzani, "2003'ten sonra her Iraklının hak ve görevlerini yerine getirmesi için altın bir fırsat olacağını düşündük. Maalesef bu, Bağdat Hükümeti tarafından uygulanmadı. Kürdistan Bölgesi ile ilgili birçok konu hala Baas rejiminin yasalarıyla yönetiliyor." diye konuştu.

Başkan Barzani, tüm tarafların anayasaya dönmesini, sorunların çözülmesini ve Kürdistan halkının anayasal ve yasal haklarının artık ihlal edilmemesini umduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi'ndeki durum ve yeni bir hükümet kurma meselesine de değinen Başkan Barzani, yeni hükümetin Irak Parlamento seçimlerinden önce kurulması gerektiğini yineledi.

Toplantının bir diğer bölümünde Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde hayata geçirilen stratejik projelerden, özellikle de Kürdistan'ın su tasarrufu ve gelecekte yaşanacak su krizi üzerinde büyük etkisi olacak barajların inşasından bahsetti.

Son olarak Başkan Barzani katılımcılara teşekkür ederek, "Erbil'den ve Erbillilerden ahlak, insanlık ve cesaret öğrenilmeli." dedi.