Rojava FA, futbol federasyonu CONIFA'ya üye oldu

1 saat önce

Rojava FA, Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği'nin (CONIFA) 42. üyesi oldu.

CONIFA tarafından yapılan açıklamada, Rojava adlı yeni bir üyenin daha Birliğe eklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kürt milletinin hikayesi ve tarihi hakkında çok fazla bilgiye sahibiz ve milletin kültürünü, hedeflerini dünyaya tanıtmak ve spor yoluyla haklarının elde edilmesi için çalışmak istiyoruz."

CONIFA'nın 42 üyesi bulunuyor; 4'ü Afrika'da, 10'u Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Asya'da, 16'sı Avrupa'da, 5'i Kuzey Amerika'da, 2'si Okyanusya'da ve 6'sı Güney Amerika'da.