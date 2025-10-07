Rojava FA, futbol federasyonu CONIFA'ya üye oldu
Rojava FA, Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği'nin (CONIFA) 42. üyesi oldu.
CONIFA tarafından yapılan açıklamada, Rojava adlı yeni bir üyenin daha Birliğe eklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kürt milletinin hikayesi ve tarihi hakkında çok fazla bilgiye sahibiz ve milletin kültürünü, hedeflerini dünyaya tanıtmak ve spor yoluyla haklarının elde edilmesi için çalışmak istiyoruz."
CONIFA'nın 42 üyesi bulunuyor; 4'ü Afrika'da, 10'u Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Asya'da, 16'sı Avrupa'da, 5'i Kuzey Amerika'da, 2'si Okyanusya'da ve 6'sı Güney Amerika'da.