BAE'den yapay zeka ve dijital alanlarında Kürdistan Bölgesi'ne destek

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyet, iki taraf arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 21 Ekim Salı günü, BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakan Yardımcısı Abdullah Nasır Luta ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, BAE'nin Kürdistan Bölgesi Hükümetine sürekli iş birliği ve desteğinden dolayı BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede iki taraf da, iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, BAE'nin yönetim sistemleri ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak için 30'dan fazla girişimi duyurdu. Ayrıca, 30 bin genci kodlama, yapay zeka ve dijital beceriler konusunda eğitmeyi amaçlayan ve Kürdistan'daki yeni nesil yenilikçilerin ve girişimcilerin kapasitesini güçlendirecek olan Kürdistan Kodlayıcılar Girişimi de ilan edildi.

Açıklamada, BAE heyetinin, hükümetin dijitalleşme stratejisi, gelecek öngörüleri, yatırım ve ekonomi, sağlık, iklim değişikliği, havacılık ve insan kapasitesinin geliştirilmesi gibi ikili iş birliği alanlarını belirlemeye ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye odaklandığı belirtildi.