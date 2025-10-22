Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Özgür Özel, saat 09.40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giriş yaptı.

Görüşmenin ardından Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığı" belirtilmişti.

İmamoğlu, suçlamaları reddetmiş, operasyonların siyasi olduğunu savunmuştu.

Başsavcılık İmamoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu" ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği için tekrar tutuklanmasına "bu aşamada gerek görülmediğini" ifade etmişti.