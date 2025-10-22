Başbakan Barzani, Amedi yeni bir hastanenin açılışını yaptı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Amedi sınırlarında inşa edilen Shorash-Hetit Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakanı Barzani, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Amedi sınırlarında inşa edilen Shorash-Hetit Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada Başakan, bölge halkının emin ellerde olacağını belirtti.

Hastanenin farklı bölümlerini gezdikten sonra Başbakan, "Çok gelişmiş bir hastane. Çok iyi doktorlarımız ve hemşirelerimiz olduğuna inanıyorum. Bölge halkına çok iyi hizmet verebilirler.” dedi.

Açılışı yapılan hastanenin inşasının bölge halkının talebiyle yapıldığını kaydeden Başbakan, Başkan Barzani'nin bölgeye daha fazla hizmet sağlanması talimatını hatırlattı.

Başbakan, daha önce 7 Eylül 2020 tarihinde Duhok ilinde Hetit Hastanesi ve Sağlık Derneğinin temelini özel bir törenle atmıştı.

Mesrur Barzani, “Bu bölge halkı birçok fedakarlık yaptı ve bu bölgede birçok Kürt devrimi ortaya çıktı. Şimdi sıra hükümette, onlara en iyi şekilde hizmet etmede.” ifadelerini kullandı.

Shorash-Hetit Hastanesinin temeli, koronavirüsün Kürdistan ve dünyaya yayıldığı dönemde atılmıştı. Başbakan, o dönem yaptığı açıklamada, mali krize ve koronavirüsün yayılmasına rağmen hükümetin, mevcut mali kapasiteye göre hizmet projelerini hayata geçirmeye devam ettiğini belirtmişti.

Shorash Hetit Hastanesi, 43 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş ve 43 milyon dolara mal olmuş 100 yataklı bir hastanedir.

Hastanede ayrıca, çeşitli hastalıklarda uzmanlaşmış 25 doktor, en son tıbbi ekipman ve sağlık malzemeleriyle hizmet vermekte.