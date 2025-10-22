Mesrur Barzani: Amedi bölgesi Kürt devriminin ve destanlarının beşiği olmuştur

"Devrimin temeli ve Kürdistan'ın geleceğinin umudu KDP'dir"

5 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkına en iyi yaşamı sunmak istediklerini, Irak halkının büyük bir kısmının Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi'ne sığındığını belirterek, “Amedi bölgesi, Kürt devrimi ve destanlarının beşiği olmuştur.” dedi.

Mesrur Barzani, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün), Amedi’de, yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine 275 numaralı listeyle katılan KDP’nin seçim kampanyası çerçevesinde bölgedeki seçmenlere seslendi.

Mesrur Barzani, “Amedi bölgesi, Kürt devrimi ve destanlarının beşiği olmuştur. Burası Peşmergelerimizin ve şehitlerimizin yurdudur. İşgalciler defalarca ülkemizin topraklarını işgal etmek istediler, ancak Peşmergeler ve vatansever halkımız topraklarının işgal edilmesine izin vermedi.” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin düşmanları ve işgalcilerin planlarının engellenmesi için sandığa gidin çağrısı yapan Başbakan, “Eski Baas rejiminin yıkılmasından sonra yeni bir sayfa açtığımız ve demokrasi ve federalizmin Kürdistan Bölgesi halkının anayasal haklarını garanti altına alacağına dair büyük umutlar beslediğimiz doğrudur, ancak ne yazık ki anayasal haklarımız ihlal edildi.” diye konuştu.

Bağdat’la olan sorunun maaştan ibaret olmadığının altını çizen Mesrur Barzani, “Bağdat'la sorunumuz sadece maaşlar değil, düşmanlarımız da sık sık maaş meselesiyle dikkatimizi dağıtmaya çalıştı. Kürdistan Bölgesi halkının da herkes gibi maaşını alması temel bir haktır. Haklarımız bu konunun çok ötesindedir.” ifadelerini kullandı.

“Bağdat'taki KDP adayları, tüm Kürdistan Bölgesi ve Irak halkının haklarını savunmak zorundadır. Çünkü Irak'ın birçok yerinde Başkan Barzani'ye ve Kürdistan Bölgesi'ne sığınan insanlar bulunmaktadır.” diyen Mesrur Barzani, Irak'ın birçok şehrinde insanların su, elektrik, güvenlik, okul ve diğer olanaklardan yoksun olduğunu tek umutlarının da Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yardımı olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi halkına en iyi yaşamı sunmak istiyoruz. Sadece maaşlara odaklanmak istemiyoruz. Halkımızın yaşamlarının gelişmiş ülke vatandaşlarının yaşamlarına benzemesini istiyoruz. Biz de onlardan aşağı değiliz.” sözlerini sarf etti.

Kürdistan Bölgesi halkının diğer tüm Irak vatandaşlarının haklarıyla eşit olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkede hiç kimseden aşağı olmayı kabul etmeyeceğiz." diyen Mesrur Barzani, KDP'nin Kürtlüğün temeli, devrimin temeli ve Kürdistan'ın geleceğinin umudu olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, “Eski Irak rejimi, Enfal sürecinde Kürdistan Bölgesi köylerini yıktı ve halkımızı katletti. Bağdat yetkilileri, bize tazminat ödemek yerine, ilerlememiz ve başarılarımız nedeniyle bizi cezalandırıyor. Hakkımız olan parayı başka yerde harcıyorlar. Kendi halklarına bile harcamıyorlar, keşke kendi halklarına harcasalar ama harcamıyorlar. Parayı nereye harcadıklarını sadece Allah bilir.” sözlerini kullandı.

Konuşmasında barış sürecine değinen Mesrur Barzani, “Köylerimizi ve sınır bölgelerimizi yeniden inşa edip tüm Kürdistan halkının yararlanacağı çok gelişmiş turizm merkezleri haline getirebilmek için yeni barış sürecinin başarılı olmasını umuyoruz.” dedi.